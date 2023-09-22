موعد فصل الشتاء 2023 وانتهاء الخريف.. باق 3 أشهر على دخول موجة البرد

نعيش آخر ساعات في فصل الصيف 2023، الذي شهد ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة، فضلا عن الرطوبة والظواهر الجوية الأخرى، وهو ما دفع الكثيرون للاهتمام بمعرفة موعد فصل الشتاء 2023، حيث درجات الحرارة المنخفضة والأمطار والسحب.

موعد فصل الشتاء 2023

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» موعد فصل الشتاء 2023، إذ يفصلنا عنه رسميًا فصل كامل وهو فصل الخريف، الذي تبدأ أولى أيامه غدا السبت ويستمر ثلاثة أشهر كاملة لينتهي يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، وفي هذا التوقيت يبدأ فصل الشتاء رسميًا بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

وتتهيئ الأيام الأخيرة من فصل الصيف لاستقبال فصل الخريف، حيث تشهد هذه الأيام انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة والرطوبة مع ظهور السحب الخفيفة، وبحلول النصف الثاني من فصل الخريف، يبدأ الطقس في التحول لسمات البرودة، والتهيئ لاستقبال فصل الشتاء 2023.

ملامح فصل الشتاء 2023

وحول موعد فصل الشتاء 2023 في مصر، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن فصل الشتاء يبدأ بشكل رسمي 21 ديسمبر، لتبدأ الأجواء الشتوية في الظهور التدريجي بدءًا من هذا الموعد، الأمر الذي يجعل المواطنين يرتدون الملابس الشتوية الثقيلة لاستقبال تلك الأجواء الباردة.

طقس فصل الخريف

وأضافت «غانم» أن فصل الخريف رسميًا بعد انتهاء فصل الصيف وعقبه فصل الشتاء 2023، وبالنسبة لحالة الطقس في الخريف، فدائما ما يتسم هذا الفصل في النصف الأول بسمات الصيف، ثم تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي حتى الوصول إلى النصف الثاني من الفصل، ليبدأ في التأثر بسمات الشتاء.

وفيما يتعلق بحالة الطقس في فصل الخريف ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه يتسم دائمًا بالاعتدال في درجات الحرارة، وقد يتخلله هذا العام بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق الخاصة في النصف الأول من الخريف وذلك نتيجة للتغيرات المناخية، وتتكون الشبورة المائية التي تكون كثيفة تصل إلى حد الضباب أحيانًا وخاصة على الطرق القريبة من مسطحات مائية أو مناطق زراعية.