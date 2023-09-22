توقعات طقس أول 72 ساعة في فصل الخريف.. سحب منخفضة نهارا وأجواء لطيفة ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، إذ تبدأ غدا السبت أولى أيام فصل الخريف، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ظواهر تتسبب في انخفاض درجات الحرارة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال أول 72 ساعة في فصل الخريف، تظهر السحب المنخفضة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ما يساعد على تلطيف الأجواء، مضيفة أنه تنخفض نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تنتشر الشبورة المائية في الساعات الأولى الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في أول 72 ساعة من فصل لخريف

وجاءت درجات الحرارة في أول 72 ساعة من فصل الخريف 2023 على النحو التالي:

درجات الحرارة السبت 23 سبتمبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 37 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 الصغرى 26 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 24 سبتمبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 الصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 25 سبتمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 الصغرى 27 درجة مئوية.