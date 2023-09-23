مسن روسي يخسر 11 كيلو من وزنه في ساعتين ونصف.. لن يدخل موسوعة جينيس لهذا السبب

حقق روسي يبلغ من العمر 69 عامًا، من جمهورية داغستان الروسية، رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لأسرع فقدان للوزن، بعد أن خسر أكثر من 11 كيلوجرامًا خلال سباق استمر لمدة ساعتين ونصف.

كان باهاما أيجوبوف، قد أُدرج اسمه بالفعل في كتاب الأرقام القياسية الروسي في عام 2019، عندما خسر 9.3 كجم من وزنه، بعد سباق مدته خمس ساعات، لكنه تمكن مؤخرًا من تحطيم رقمه القياسي الخاص خارج الماء، بخسارة 11.1 كجم في 2.5 ساعة خلال سباق 21 كم في بلدة محج قلعة.

مسن روسي يخسر 11 كيلو من وزنه في ساعتين ونصف.. كيف؟

ويعلم أيجوبوف، أنه لن يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث إنها لا تعترف بإنجازاته في فقدان الوزن السريع، حتى لا يشجع الناس على الانخراط في تجارب خطيرة، لكن المتقاعد يدعي أنه أسرع مخفف وزن في العالم حتى الآن.

«على مدى هذه السنوات الثلاث والنصف، حاول الكثيرون التغلب على الرقم القياسي الخاص بي، سواء من الأمريكيين أو الروس. الأميركيون لا يستطيعون فعل هذا». يقول المتقاعد الداغستاني، مضيفا «لقد جربه 25 شخصًا، حتى من قوات النخبة العسكرية، وانتهى الأمر بأكثر من نصفهم في المستشفى».

ويتمتع باهاما أيجوبوف، وهو بطل روسي وأوروبي وحتى عالمي في الجودو والسامبو والمصارعة اليونانية الرومانية والمصارعة الحرة، بخبرة كبيرة في خفض الوزن أثناء المعارك، ويتفاخر بأنه في شبابه كان يمكن أن يفقد ما يصل إلى 17 كجم في المعارك، لكن الأمر أصبح أكثر صعوبة منذ ذلك الحين، ومع ذلك، فقد تمكن من التغلب على كل المنافسين الآخرين من حيث فقدان الوزن.

وأعرب أيجوبوف مؤخرًا عن خيبة أمله إزاء رفض الناس ادعاءاته وإخباره في وجهه أنهم لا يصدقونه، لكنه يدعي أنه يستطيع إنقاص الوزن بشكل أسرع وأكثر كفاءة من أي شخص آخر.

«يقولون أن الوزن الثقيل سيظهر ويسحقك.. لكن الرقم القياسي يقاس كنسبة مئوية من وزن الجسم. إذا كان وزن الشخص أكثر بكثير، بطبيعة الحال، فإنه سيخسر أكثر. ومن ناحية النسبة المئوية، يمكنني التغلب على أي شخص. خلال ثلاث سنوات ونصف، لم يكسر أحد الرقم القياسي الذي سجلته. لقد حاول الكثيرون، وكان هناك الكثير منهم في داغستان... وحاول الأمريكيون، ولكن إلى أين سيذهبون» يقول العجوز.

المسن يخسر 7 كيلوجرمات في 5 ساعات

وسبق ونشر موقع «bbc» فيديو يوثق لحظة خسارة المسن الروسي لوزنه، إذ لم تكن هذه الواقعة هي الأولى له، فقد خسر منذ عدة أعوام الكثير من وزنه في فترة قصيرة، الأمر الذي جعل اسمه مشهورًا فيما يتعلق بعملية خسارة الوزن بأمر معتاد ليدخل موسوعة جينيس من خلاله.