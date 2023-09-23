علامات تدل على فساد الأسماك.. لو وجدتها ابتعد عن شرائها

تحظى المأكولات البحرية بكل أصنافها، بمذاق خاص وقيمة غذائية تجعلها وجبة مفضلة لجميع أفراد الأسرة، لكن هناك بعض العلامات التي يجب التركيز فيها وأخذها في الاعتبار قبل شراء السمك بأنواعه المتعددة.

ومن العلامات التي يجب التركيز فيها لمعرفة فساد السمك أو صلاحيته، ما يلي وفقا لما ذكرته الطبيبة البيطرية آية شحاتةـ في حديثها لـ«الوطن».

علامات تدل على فساد الأسماك

وأشارت الطبيبة البيطرية، إلى وجود العديد من العلامات التي تدل على فساد السمك، ويجب الانتباه لها قبل الشراء، خاصة إذا كان الشراء من الباعة الجائلين، وهذه العلامات هي:

- وجود رائحة كريهة نفاذة.

- إذا وجدت السمك سهل نزع قشره الخارجي.

- إذا كان جلد السمك فاقد اللمعان.

- إذا كانت العيون مغطاة بقليل من اللزوجة.

- إذا كان الجلد مغطى بطبقة مخاط.

- أن تكون الخياشيم لونها بني قاتم أو صفراء أو خضراء.

ومن أهم الاختبارات لمعرفة فساد الأسماك، الضغط بالإصبع على لحم السمكة، فإذا وجدته يستمر في الانخفاض بعد زوال الضغط، فاعلم أنها فاسدة وابتعد عن شرائها.

وإذا لاحظت عند فتح السمكة دما متأكسدا منتشرا بين العضلات ورائحة غير مقبولة، فهذا يكون دليلا على فسادها.

من علامات فساد السمك اصفرار الدهن تحت الجلد

وإذا امسكت بالسمكة وجعلتها في وضع أفقي، إذا كان نصفها الأخير متدليا لأسفل فهذا يكون علامة على فسادها، وأيضا إذا كانت الخياشيم باهتة وداكنة.