تراجع أسعار السمك اليوم الأربعاء 20-9-2023.. الجمبري بـ219 جنيها

شهدت أسعار السمك اليوم الأربعاء 20-9-2023 في مختلف الأسواق والمحلات، تراجعًا في بعض الأنواع وأبرزها المرجان والفيليه البلطي والجمبري، وذلك وفقًا لآخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 20-9-2023

وتأتي أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 20-9-2023 بالمحلات، كالآتي:

- سعر كيلو الجمبري الوسط 219 جنيها بانخفاض 7 جنيهات.

- سعر الجمبري الصغير: 150 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو الوقار: 166جنيهًا.

- سعر كيلو القاروص: 134 جنيها.

- سعر سمك المرجان «ممتاز»: الكيلو بـ132 جنيهًا.

- سعر الكابوريا: الكيلو بـ103 جنيهات.

- سعر فيليه بلطي: الكيلو بـ131 جنيهًا.

- سعر قشر بياض: الكيلو بـ109 جنيهات.

- سعر السبيط: الكيلو بـ224 جنيهًا.

- سعر المرجان «وسط»: الكيلو بـ103 جنيهات.

- سعر المكرونة «سويسي»: الكيلو بـ 89 جنيهًا.

أسعار السمك البلطي

وسجلت أسعار السمك اليوم للبلطي ما يلي:

- البلطي ممتاز: الكيلو بـ73 جنيهًا.

- البلطي وسط: الكيلو بـ70 جنيهًا.

- البلطي صغير: الكيلو بـ54 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

- السردين المجمد: الكيلو بـ57 جنيهًا.

- الماكريل المجمد: الكيلو بـ78 جنيهًا.

أسعار سمك البوري

- بوري وسط: الكيلو بـ119 جنيهًا.