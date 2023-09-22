الفيلم الوثائقي «هيكل»: «الأستاذ» أصبح رئيس تحرير وعمره 29 عاما فقط

تحدث الفيلم الوثائقي «هيكل.. سيرة الأستاذ»، الذي يُعرض على القناة الوثائقية، عن أول منصب شغله الأستاذ محمد حسين هيكل رئيسا للتحرير، مؤكدا أنه كان يوم 14 يونيو عام 1952، حيث تولى رئاسة تحرير مجلة «آخر ساعة» وكان عمره وقتها 29 عاما.

وأضاف الفيلم الوثائقي: «لم تمض إلا أسابيع قليلة حتى اندلعت ثورة يوليو عام 1952.. وكان وقتها الأستاذ هيكل رئيس تحرير أهم مجلة تصدر في العالم العربي وأسند له هذا المنصب قبل الثورة».

ويوثق الجزء الأول من الفيلم الخطوات الأولى لهيكل في بلاط صاحبة الجلالة، مسلطًا الضوء على أبرز محطات تلك الحقبة، التي أسست مبكرًا للقب الذي اشتُهر به في الأوساط الصحفية وهو لقب «الأستاذ».