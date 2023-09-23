مسؤول أوكراني: ليس لدينا خطة لو خفضت أمريكا مساعداتها لبلادنا

قال أليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، إنه لم تتم مناقشة أي خطط طوارئ في حالة تقليص المساعدات الأمريكية المقدمة لبلاده، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

دانيلوف يعبر عن قلقه إزاء عدم توافق الآراء في الغرب

وفي إجابته على سؤال حول استراتيجية أوكرانيا في حالة قطع الولايات المتحدة للمساعدات، أكد «دانيلوف» في مقابلة مع شبكة «PBS» التلفزيونية الأمريكية أنه لم يتم مناقشة أي خطة بديلة، كما أنهم لا يرغبون في الانخراط في مناقشات فارغة.

وأعرب عن قلقه إزاء عدم توافق الآراء في الغرب بشأن مستقبل أوكرانيا، مشيرًا إلى أنهم يتحدثون عن المساعدة بدلًا من التركيز على النصر.

زيلينسكي: قد نتعرض للهزيمة

وفي اجتماعه مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خلال زيارته لواشنطن، أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن قلقه من أن أوكرانيا قد تتعرض للهزيمة إذا لم تحصل على مساعدة جديدة من الولايات المتحدة.

ووصل زيلينسكي إلى واشنطن في 21 سبتمبر بعد زيارته لنيويورك للمشاركة في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وخلال زيارته للبيت الأبيض، أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.