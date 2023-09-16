سفير روسيا لدى واشنطن: باب العودة إلى اتفاق الحبوب لا يزال مفتوحا

قال أناتولي أنتونوف السفير الروسي لدى واشنطن، اليوم السبت، إن روسيا أكدت مرارًا أن الباب مفتوح أمام استئناف العمل بمبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وإنه يجب على الولايات المتحدة التحرك فعليًا لرفع العقوبات، وفقًا لما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

الباب أمام استعادة العمل بمبادرة التصدير عبر البحر الأسود لا يزال مفتوحًا

ونقلت القاهرة الإخبارية، عن «أنتونوف» قوله: «أكدت روسيا مرارًا وتكرارًا، وعلى أعلى المستويات، أن الباب أمام استعادة العمل بمبادرة التصدير عبر البحر الأسود لا يزال مفتوحًا»، لكنه أضاف: «يجب فقط ضمان تنفيذ مطالب الجانب الروسي المشروعة بالتطبيق الصارم لاتفاقيات إسطنبول».

الاتفاقيات لا تشمل الجانب الأوكراني فقط

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات لا تشمل الجانب الأوكراني فحسب، وإنما تشمل أيضًا مذكرة التفاهم التي لا تقل أهمية بين روسيا والأمانة العامة للأمم المتحدة، بشأن وصول المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.

وأضاف أنتونوف: «إذا كان البيت الأبيض يهتم حقًا بمصالح المحتاجين، لتحرك منذ فترة طويلة إلى إزالة العقوبات فعليًا».