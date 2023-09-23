«خريجي الأزهر» بمطروح تكرم المتميزين أخلاقيا ورياضيا في ذكرى المولد النبوي

شارك فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، في احتفالية مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح بمركز شباب الهلال، بذكرى المولد النبوي الشريف، وتم تكريم 110 من اللاعبين المتميزين أخلاقيا ورياضيا في بطولة «الأبطال»، والفائز في بطولة أبطال أفريقيا، والمتميزين من ذوي الهمم.

ترسيخ محبة النبي

وقال الشيخ إبراهيم محفوظ، عضو منظمة خريجي الأزهر بمطروح، اليوم، إن منظمة خريجي الأزهر بمطروح تحرص على مشاركة أبناء المحافظة في كافة المناسبات الاجتماعية والرياضية، وتثقيف وتوعية النشء بالمناسبات الدينية، وتعريفهم أسباب الاحتفال بها، وترسيخ محبة النبي عليه الصلاة السلام والإشارة إلى رسالته السامية التي تأتي «دعوةً للمحبة والسلام والتوحيد».

قصة مولد الرسول

واستعرض الشيخ إبراهيم محفوظ، خلال الاحتفال قصة مولد الرسول «صلى الله عليه وسلم»، والتي تعد تجسيد واضح لولادة عهد جديد من الرحمة والعدالة والتوحيد وعبودية إله واحد لا شريك له، وانتهاء الظلم والجهل وقمع النفس والذل الذي كان يسود البلاد، ونقطة تحول في تاريخ البشرية أكملها، ونحرص على سرد ومشاركة هذه القصة لأبنائنا ليكونوا على دراية كاملة بكل تفاصيلها، لتؤكد فخرنا لرسولنا الكريم وتكون وعظة لهم وموروث عظيم للأجيال القادمة يسهل عليهم من خلالها التعرف على جانب هام من حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام ونشأته ومن تولى رعايته بعد وفاة أمه.

صفات الرسول

كما بيّن عضو المنظمة خلال الاحتفال، صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته وإحسانه لأهله ومعاملته لغير المسلمين والحث على ضرورة اتباع سنته الشريفة، كما تطرق في الحديث بصورة مبسطة حول أحكام الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث أن رسول أول من احتفل بمولده، وفي نهاية الحديث وجه الشيخ إبراهيم محفوظ، الشكر والتقدير للقائمين على الاحتفال ودعمهم لأبناء المحافظة، مشيدا بجهود الكابتن نادية عبد الفضيل، كابتن سيد خميس، لجهودهم المتميزة والمشرفة مع الأبطال ولحسن تنظيم الاحتفال.

كما تضمن الاحتفال عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية للاعبين، وتم توزيع الدروع والهدايا التذكارية للقائمين على البطولة والجوائز العينية للاعبين الفائزين في البطولة.