«البحوث الفلكية» يرد على تنبؤات العالم الهولندي بحدوث زلزال في مصر

رد المعهد القومي للبحوث الفلكية، على عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، الذي زعم حدوث زلازل في مصر خلال الفترة المقبلة، عبر حسابه على «X» المعروف بـ«تويتر» سابقا.

ما يفعله العالم الهولندي لا يمثل التنبؤ بالزلازل

أوضح الدكتور شريف الهادي رئيس الشبكة القومية للزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن ما يقوله العالم الهولندي لا يمثل تنبؤا بالزلازل، وتوقعاته بحدوث زلزال في مصر خلال أيام 19 أو 20 أو 21 سبتمبر الجاري، كلام غير علمي أو مدروس أو مسؤول، مؤكدا أن الشبكة لم ترصد أي تغير في أي نشاط على مستوى مصر.

أضاف «الهادي» لـ«الوطن»، أن جميع المحطات لم تسجل إلا الزلازل المتعارف عليها، والتي تقل قوتها عن درجة واحدة على مقياس ريختر، وبالتالي لا يشعر بها البشر.

شبكة الزلازل تبلغ أولا بأول عند حدوث هزات أرضية

أشار رئيس الشبكة القومية للزلازل إلى أنه إذا حدث نشاط زلزالي مفاجئ فإن الشبكة ترصد ذلك وتُبلغ به، موضحا أن مناطق حدوث الزلازل في مصر «الهزات الصغيرة والمتوسطة» تحدث في مناطق بعيدة التجمعات السكنية.