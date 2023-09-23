‎نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة.. اعرف خطوات وشروط التقديم

بدأ عدد من الطلاب البحث عن ‎نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة، وذلك لبدء إجراءات تقديم الأوراق للجامعات والمعاهد الواقع عليها الاختيار.

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة

وأعلن مكتب التنسيق أنَّه تمّ فتح باب التقديم للطلاب لتقليل الاغتراب، بداية من يوم الأحد الماضي الموافق 17 من سبتمبر 2023 وتم إغلاقه يوم 19 سبتمبر، وينتظر الطلاب نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة، بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة للتحويل بين المحافظات.

وأعلن مكتب التنسيق عن ‎نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة، وأنه تم قبول حوالي 50 ألف طالب وطالبة، من بين 65 ألف شخص تقدموا بطلبات لتقليل الاغتراب.

التحويل بين الكليات

ويمكن تحويل الطلاب بين الكليات المناظرة وغير المناظرة، وذلك وفقًا للقواعد التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبعدها يستطيع الطلاب الحصول على ‎نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة.

وتنشر «الوطن» في إطار خدماتها لمتابعيها رابط ‎نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة بالمحافظات وخطوات التقديم وشروطه إذ يتم التقديم من هنا كالتالي:

- الضغط على الرابط من هنا.

- كتابة الرقم القومي للطالب.

- كتابة رقم الجلوس.

- اجتياز اختبار التحقق.

- اختيار الكلية الأقرب مع مناسبتها للتنسيق.

- حفظ التغييرات.