نتيجة تقليل الاغتراب 2023.. تعرف على التفاصيل والرابط

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، أن نتيجة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الثانوية العامة الذين كانوا مسجلين بتنسيق المرحلتين الأولى والثانية عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني المتاح عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

نتيجة تقليل الاغتراب 2023

وأوضح عطا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يمكن للطلاب معرفة نتيجة تقليل الاغتراب 2023 عبر الرابط المخصص لذلك، لافتا إلى أن توزيع الطلاب تم وفقاً للنسب المقررة من المجلس الأعلى للجامعات والمقدرة بقول التحويلات المناظرة وغير المناظرة وتقليل الاغتراب في حدود نسبة الـ10% من إجمالي الطلاب المرشحين للكليات.

تنسيق الجامعات

وأكد المشرف على التنسيق في وزارة التعليم العالي، أن موقع التنسيق الإلكتروني سيبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة، إتاحة التسجيل لرغبات طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وحتى 14 سبتمبر الجاري وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات.