إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «جمصة - المنصورة»

أصيب 6 أشخاص صباح اليوم، بإصابات متفرقة بالجسم على طريق «جمصة - المنصورة»، إثر انقلاب سيارة ملاكي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة على طريق «جمصة - المنصورة»

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «المنصورة - جمصة»، أمام قرية الروضة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى.

إصابة 6 أشخاص في الحادث

وانتقل ضباط المباحث والشرطة إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين صحة الواقعة ووجود مصابين بسبب انقلاب سيارة ملاكي على طريق رافد جمصة المنصورة، ما أدى إلى إصابة «فتحي ف»، 21 عاما، بارتجاج في المخ، و«طه م و»، 22 عاما، كسر بالساق الأيمن، و«إسلام ا»، 22 عاما، و«محمد س ج»، 25 عاما، ارتجاج في المخ، و«محمد ا س»، 24 عاما، و«حسين ش ش»، 26 عاما، جرح قطعي في فروة الرأس، وجرى نقل المصابين جميعا إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.