مصيف جمصة يستقبل نصف مليون زائر خلال العطلة الأسبوعية

شهدت مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية إقبالا متوسطا من المصطافين، خلال العطلة الأسبوعية لقضاء وقت ممتع تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة والاستعداد لدخول المدارس.

نصف مليون زائر في مصيف جمصة

وقال أحمد حمدي، رئيس مجلس مدينة جمصة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مصيف جمصة استقبل ما يقرب من نصف مليون مواطن خلال العطلة الأسبوعية، وهو ما يعد إقبالا متوسطا من الزائرين، وذلك لأسباب عديدة، منها انخفاض ملحوظ في درجات حرارة الجو وارتفاع الأمواج التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، بالإضافة للاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وأضاف رئيس مجلس مدينة جمصة، أنه بالرغم من قلة الأعداد ولكن ما زالت استعدادات المدينة لاستقبال المطافين موجودة وقائمة، ويقوم العاملون بتنظيف الشواطئ بشكل يومي للحفاظ على مظهر المدينة، بالإضافة لاستكمال بقية الخطط لتطوير المدينة، مثل استكمال إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي في مدينة الشيخ زايد بجمصة، وزرع عدد من الأشجار في نطاق المدينة وضواحيها، ورفع القمامة وإعادة صيانة الحدائق والملاهي ومدينة الألعاب، موضحا أن جمصة يوجد بها 18 شاطئا عاما مجانا، وشاطئ واحد خاص برسوم رمزية.

المصيف يستقبل المصطافين

وأضاف أشرف صبحي، مدير إدارة الشاطئ، لـ«الوطن»، أن الإقبال على المصيف في نهاية شهر سبتمبر يضعف تدريجيا بسبب الاستعداد لدخول فصل الشتاء، بالإضافة إلى دخول المدارس، ولكن ما زال المصيف يستقبل المصطافين من كل المحافظات.

وأكد «صبحي»، أن عمال الإنقاذ متواجدين خلال هذه الفترة أيضا حرصا على حياة الزوار مهما بلغ عددهم، ويوجد 80 برج مراقبة على الشواطئ لمتابعة المصطافين، خاصة في ظل ارتفاع الأمواج تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة.