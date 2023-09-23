تفاصيل أول معرض افتراضي للوظائف الأربعاء المقبل.. «قدم على الشغل من بيتك»

أعلن المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت، إطلاق أول معرض وملتقى توظيفي افتراضي، لمساعدة الباحثين عن فرص عمل الحضور حتى وإن كانوا خارج مصر.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل أول معرض وملتقى افتراضي للوظائف، على النحو التالي:

معرض وملتقى افتراضي للوظائف

- يعقد يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 سبتمبر 2023.

- الملتقى يستمر 3 ساعات بداية من الثالثة وحتى الخامسة عصرا.

- التسجيل في المعرض من هنـــا.

- بعد التسجيل وخلال ساعات الملتقي الثلاثة يمكن التواصل مع مسؤولي التوظيف من الشركات المشاركة .

- الوظائف بدوام كامل.

- التقديم باستخدام تكنولوجيا الحاسب الآلي.

- تبحث الشركات عن أفراد يتمتعون بمهارات الحاسب الآلي.

- يجب احضار السيرة الذاتية قبل بدء الملتقى والتي يمكن طلبها من الشركات المشاركة.

- يمكن الوصول إلى ملتقى التوظيف عبر الإنترنت من أي مكان في العالم.

- الملتقى يقوم بعرض معلومات حول الشركات التي تقوم بالتوظيف والفرص التي يقومون بالتوظيف فيها.