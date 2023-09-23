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سعر الدولار اليوم السبت 23-9-2023 في البنوك المصرية.. «اعرف بكام»

كتب:

سعيد رمضان
11:02 ص | السبت 23 سبتمبر 2023
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم السبت 23-9-2023، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك خلال بداية تعاملات اليوم، إذ سجل سعر الدولار اليوم نحو 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع في بنك مصر، وتستعرض «الوطن» سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها علي الإنترنت علي الإنترنت.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم نحو 30.83 جنيه للشراء، وسجل 30.96 جنيه للبيع تبعًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم نحو 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع تبعًا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدولار اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعًا لبنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم نحو 30.90 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعًا لمصرف أبوظبي الإسلامي

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بقلم سعيد رمضان