سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-9-2023 في البنوك المصرية.. مستقر

يسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-9-2023 في البنوك المصرية استقرارا في ظل أنه لم يطرأ على الأسعار منذ فترة طويلة أي تغير، كما يبلغ متوسط سعر الدولار اليوم 30.84 جنيه للشراء أما سعر البيع 30.93 جينه داخل البنك المركزي المصري وذلك بحسب الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-9-2023 في البنك الأهلي يبلغ 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع وذلك داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما يسجل سعر الدولار داخل بنك مصر 30.85 جنيه بيعا و30.75 جنيه شراءً.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

ويبلغ سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للشراء و30.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي إلى 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه بيعا.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبالنسبة لسعر الدولار في بنك قناة السويس يبلغ 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.