تراجع أسعار الحديد اليوم الأحد 17-9-2023 في الأسواق المصرية

تراجعت أسعار الحديد اليوم الأحد 17-9-2023 بالأسواق المصرية بقيمة وصلت إلى 177 جنيها في طن حديد عز لقلة إقبال المواطنين على الشراء الفترة الحالية، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الحديد اليوم الأحد 17-9-2023 بالأسواق المصرية:

سعر حديد عز اليوم

- يسجل سعر طن حديد عز 35951 جنيهًا.

- يبلغ سعر حديد السويس للصلب 32050 جنيهًا.

- يسجل سعر حديد بشاي 34000 جنيه.

- وصل سعر حديد المراكبي إلى 32000 جنيه.

أسعار الحديد اليوم في مصر

- سعر طن حديد المصريين يبلغ 32500 جنيه.

- سعر حديد سرحان يسجل 31800 جنيه.

- وصل سعر حديد مصر ستيل 32100 جنيه.

- حديد العتال بـ32800 جنيه.

سعر الحديد اليوم في المصانع المصرية

- يبلغ سعر حديد بيانكو 32000 جنيه.

- يسجل سعر حديد العتال اليوم الأحد 32800 جنيه.

- كما وصل سعر حديد عطية إلي 32700 جنيه.

- وعن سعر حديد الكومي في الأسواق يبلغ 32400 جنيه.

- فيما يبلغ سعر حديد المعادي 32200 جنيه.