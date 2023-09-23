«النقل»: تشغيل 72 محورا على النيل لخدمة المحافظات في نهاية 2024

امتدت مشروعات الطرق والكباري المختلفة داخل مدن الدلتا وعواصم الصعيد، لتحل مشكلات مزمنة سادت لعقود طويلة، بسبب التكدس المروري أمام المزلقانات أو لعبورها من نقاط عشوائية، بالإضافة إلى المشكلات المرورية الناتجة عن زيادة الحركة بمداخل المحافظات خاصة بالدلتا، أو بسبب عدم ربط شرق وغرب النيل بالصعيد بمحور سريع آمن يضمن حرية انتقال السلع والأفراد داخل المحافظة الواحدة.

محاور تنموية كاملة

وفق تصريحات وزير النقل، لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تم التخطيط لـ 38 محورا على النيل ليكون الإجمالي 72 محورا على نهر النيل، وهي محاور تنموية كاملة تربط بين المناطق الصناعية والزراعية بالمدن الرئيسية والمراكز بين شرق وغرب النيل، يتم تشغيلهم نهاية 2024.

وأشار وزير النقل إلى المحاور التي يتمّ تنفيذها بداية من الإسكندرية ورشيد ودمياط إلى آخر محور هو محور بديل خزان أسوان وينتهي هذا العام، وكوبري دراو وكوبري شمال الأقصر وكوبري ديروط وطما والفشن الجاري تنفيذه حالياً.

عمل كباري طويلة

ولفت وزير النقل، إلى أنَّ تنفيذ عدد من الكباري على الطرق الرئيسية مثل طريق «إسكندرية الزراعي» والذي يمر في كتلة سكنية كبيرة من القاهرة حتى الإسكندرية مروراً بالقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة وأخيراً الإسكندرية، موضحاً أنَّ وجود هذه المدن على الطريق استلزم حلول مبتكرة فتم عمل كباري طويلة لتحرير الطريق الرئيسي وتكون الحركة الأفقية بين المدينة على جانبي الطريق.

وأكّد أنَّه يُجر تنفيذ 12 كوبري على طريق «إسكندرية الزراعي»، وهناك كباري على طريق «بنها - المنصورة» سواء غرب الرياح أو شرق الرياح، بجانب تنفيذ عدد من الكباري في كفر شكر وميت غمر.