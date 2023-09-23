هل ستتعرض مصر لعواصف جوية قوية في الخريف؟.. «الأرصاد» ترد

نفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الأخبار المتداولة بشأن وجود عاصفة جوية ستضرب البلاد خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة تشهد استقرارًا تامًا بالأحوال الجوية.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

وأوضحت «غانم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبج» المذاع على قناة DMC، أنه مع فترات الليل نشعر بانخفاض درجات الحرارة مع أجواء لطيفة في معظم محافظات الجمهورية، مع وجود ارتفاع طفيف في قيم درجات الحرارة عن الأسبوع الماضي.

السواحل الشمالية وشمال الصعيد

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الأسبوع الجاري حار على السواحل الشمالية والقاهرة وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وتظل فترات الليل منخفضة في درجات الحرارة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة في أول أيام فصل الخريف 2023، والذي بدأ اليوم، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم السبت طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.