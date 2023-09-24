سلاف فواخرجي: اقتناع أسمهان بفكرة موتها مبكرا وراء نجاح مسلسل قصة حياتها

قالت الفنانة السورية سولاف فواخرجي إنَّ اقتناع اسمهان بفكرة وفاتها مبكرًا كان سببا مهما في نجاح مسلسل «أسمهان»، وذلك خلال ندوة تكريمها ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

سولاف فواخرجي تتحدث عن أسمهان

وأوضحت سولاف أن المسلسل خلق حالة نجاح كبيرة لأن شخصية أسمهان لم يتعايش معها الجمهور بشكل كبير، بالإضافة إلى أنها كانت مثيرة للجدل.

أدار الندوة الناقد الصحفي خالد محمود ويحضرها عدد من النجوم أبرزهم حسين فهمي وألهام شاهين وأحمد وافيق والمخرج عمر عبدالعزيز والمخرج عمرو عابدين.

تكريم هاني سلامة وسولاف فواخرجي

المهرجان انطلق يوم الخميس الماضي بحضور عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي وتم تكريم كل من هاني سلامة وسولاف فواخرجي التي سلمها الجائزة الفنان حسين فهمي بجانب تكريم اسم المخرج الراحل يوسف شاهين.

وشهد اليوم الثاني من المهرجان ندوتين من بينها ندوة للفنان هاني سلامة، والثانية ندوة بعنوان كيف يرى الشباب أفلام يوسف شاهين بحضور حسين فهمي، ومحمود حميدة وإلهام شاهين، وهاني سلامة