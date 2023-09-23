هل هناك عاصفة جوية قادمة في اتجاه مصر خلال ساعات؟.. «الأرصاد» تجيب

على مدار الأيام القليلة الماضية، أصبح الحديث عن عاصفة جوية قادمة من أكثر ما يشغل بال المواطنين، إذ يتساءل العديد منهم عن حقيقة حدوث ذلك حتى يتخذون حذرهم إذا كان الأمر حتما سيحدث.

«الأرصاد» توضح حقيقة حدوث عاصفة جوية في مصر

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إنَّه لا يوجد أي عواصف من المنتظر أن تضرب مصر اليوم السبت أو خلال الأيام المقبلة، إذ أنَّه من المتوقع أن يكون هناك استقرار تام في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة تكون حول المعدلات الطبيعية.

وأضافت «منار غانم»، أنَّه لا يوجد أي ظواهر جوية من الممكن أن تعطل أي أنشطة يومية، مؤكّدة أنَّ هيئة الأرصاد الجوية تنفي تأثر مصر بأي عواصف جوية خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى أنَّ الأجواء تكون خريفية ممتعة، وتكون الأجواء الحارة خلال فترات النهار ولطيفة خلال فترات الليل، ويكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر وسرعان ما تتلاشى مع ظهور أشعة الشمس، كما أنَّه من المتوقع أن يكون هناك نشاط رياح نسبي يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة خلال فترات الليل.

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة 33 - 24.

العاصمة الإدارية 33 - 24.

أكتوبر 34 - 23.

بنها 33 - 24.

دمنهور 32 - 24.

وادي النطرون 34 - 24.

كفر الشيخ 32 - 23.

المنصورة 33 - 23.

الزقازيق 34 - 24.

شبين الكوم 34 - 24.

طنطا 33 - 24.

دمياط 32- 25.

بورسعيد 31 - 25.

الإسماعيلية 34 - 23.

السويس 34 - 23.

العريش 32 - 24.

رفح 31 - 24.

رأس سدر 34 - 24.

نخل 34 - 18.

كاترين 32 - 16.

الطور 33 - 26.

طابا 34 - 25.

شرم الشيخ 36 - 27.

الإسكندرية 30 - 22.

العلمين الجديدة 29 - 22.

مطروح 29 - 20.

السلوم 31 - 19.

سيوة 32 - 20.

رأس غارب 36 - 25.

الغردقة 37 -26.

سفاجا 37 - 26.

مرسى علم 38 - 26.

شلاتين 37 - 27.

حلايب 33 - 27.

أبو رماد 35 - 28.

رأس حدربة 34 - 29.

الفيوم 34 -25.

بني سويف 34 - 23.

المنيا 34 - 22.

أسيوط 35 - 23.

سوهاج 36 - 23.

قنا 39 - 25.

الأقصر 38 - 25.

أسوان 38 - 25.

الوادي الجديد 38 - 23.

أبوسمبل 37 - 25.