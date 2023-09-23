انطلاق العرض الثاني لـ«Rushmore» في زاوية ضمن برنامج ويس أندرسون الليلة

تواصل سينما زاوية في وسط البلد عروض أفلام برنامج أعمال ويس أندرسون، المقامة على مدار شهر سبتمبر الجاري، إذ يعرض في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم العرض الثاني لفيلم «Rushmore»، ومن المقرر أن تستمر عروض أفلام المخرج الأمريكي ويس أندرسون في سينما زاوية حتى 7 أكتوبر المقبل.

تفاصيل فيلم «Rushmore»

تدور أحداث فيلم «Rushmore» في إطار كوميدي حول المراهق «ماكس فيشر» الذي تجمعه علاقة صداقة برجل الأعمال الثري «هيرمان بلوم»، لتقع عدد من الأحداث الكوميدية، وعرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي عام 1998، وجمع في بطولته مجموعة من نجوم هوليوود من بينهم جيسون شوارتزمان، بيل موري، وأوليفيا ويليامز.

وفاز النجم بيل موراي بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره بالفيلم حفل توزيع جوائز الروح المستقلة لعام 1999، كما حصل المخرج ويس أندرسون على جائزة أفضل مخرج.

برنامج أعمال ويس أندرسون

ويتضمن برنامج أعمال ويس أندرسون المقام في سينما زاوية عرض 7 أفلام من أبرز أعمال المخرج ويس أندرسون، والتي تعتبر رحلة في عوالمه السينمائية الفريدة من بينها «The Grand Budapest Hotel»، و«The French Dispatch» بالإضافة إلى «Fantastic Mr. Fox».