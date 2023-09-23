ضبط 10 أطنان أسمدة ومخصبات زراعية غير مطابقة للمواصفات بمصنع بالمنوفية

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية المعنية بحملات استهدفت كل المخالفات بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية.

أسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي: محافظة المنوفية: ضبط مصنع أسمدة ومخصبات زراعية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة السادات، وبداخله 300 كيلو جرام أسمدة زراعية مدعمة معبأة داخل شكائر خاصة بشركة للأسمدة، 200 شيكارة فارغة لأسمدة زراعية مدعمة، 10 أطنان منتج نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية خاصة بالشركة الخاصة بمالك المصنع معبأة ومعدة للتداول ومخلوطة بمواد غير مطابقة للمواصفات، جميعها غير مصرح بتداولها لاستخدامها في إنتاج منتج غير مطابق للمواصفات وطرحها بالأسواق.

محافظة القاهرة: ضبط 3 محلات جزارة ومخزنين بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المقطم، ضُبط بداخلها 3,120 طن مواد غذائية، بدون بيانات ومجهولة المصدر بها تغير بالخواص الطبيعية.

محافظة الجيزة: ضبط 46 مخالفة تجاوز النسب القياسية لعوادم ‏السيارات.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.