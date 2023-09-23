ملتقى «أولادنا» يكرم رئيس «صناع الخير» على جهوده في دعم ذوي الهمم

كرم الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة «أولادنا»، في دورته السابعة استشاري تطوير منظمات المجتمع المدني مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لجهوده في دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.

جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبمشاركة وفود من 42 دولة.

وأقيمت فعاليات الدورة السابعة من الملتقى ، تحت شعار «الحياة حلوة»، وبالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني وتم التكريم خلال فعاليات حفل الافتتاح الذي أقيم على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية وكان في استقبال ضيوف الملتقى سهير عبدالقادر رئيس ومؤسس الملتقى.

وحضر حفل الافتتاح والتكريم الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار بالإضافة للفيف من قيادات الرأي وعدد كبير من الفنانين والمهتمين بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة من بينهم الفنانة صفاء أبو السعود والفنان هاني شاكر.

جهود العمل الأهلي التنموي

مصطفى زمزم أحد الكوادر البارزة في العمل الأهلي المصري آمن بحق الأشخاص ذوى الإعاقة في الدعم وتقديم كل الخدمات لهم ونجح من خلال قيادته لمؤسسة صناع الخير للتنمية أن ينفذ باحترافية شديدة مبادرات إنسانية رائدة مثل «عنيك في عنينا» التي استهدفت العمل على تجفيف منابع الإعاقة البصرية من الأصل بالاكتشاف المبكر لأمراض العيون وتقديم كل التدخلات الطبية المطلوبة وما حققته من نجاح مبهر في الوصول بخدماتها إلي أكثر من مليون مواطن مصري في قرى ونجوع مصر المختلفة وبخاصة الأشد احتياجاً منها وفى المناطق الحدودية والنائية.

كما سعى أن يساعد بشكل مباشر شرائح الإعاقات البصرية من خلال رفع كفاءة مركز المكفوفين النموذجي فضلاً عن إتاحة العديد من المناطق مثل حي الزمالك لكل الأشخاص ذوى الإعاقة وقبل هذا كله دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كل أنشطتنا.

جدير بالذكر أنَّ الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة «أولادنا» تستمر حتى 29 سبتمبر الجاري، بمشاركة 41 دولة عربية وأجنبية من بينها مصر، الصين، روسيا، كينيا، الولايات المتحدة، بوركينافاسو، اليونان، بولندا، البرازيل، الجزائر، وتتضمن عروض فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الأماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة.