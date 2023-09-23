حبس متهم بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عنصر إجرامي لقيامه بالاتجار في المخدرات بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث ضبط بحوزته كميات من الهيروين وسلاح ناري وذخيرة، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها وتحريزها.

وردت معلومات سرية للمقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، تفيد قيام عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته أسلحة نارية.

ضبط المتهم بتجارة المخدرات بالقناطر

وتم عرض المعلومات على اللواء نبيل إسماعيل مدير أمن القليوبية، وفي أحد الأكمنة تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم وبحوزته كمية من الهيروين تزن كيلوجرام وكمية من مخدر الآيس وبندقية آلية وخزينة وعدد من الطلقات النارية ومبلغ مالي و2 ميزان حساس.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع.