آلاف السائحين يحتفلون بكرنفال مرسى علم الدولي اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 33 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 7 آلاف سائح، تزامنا مع احتفالات كرنفال مرسى علم الدولي على شواطئ أحد المنتجعات السياحية، بهدف ترويج للسياحة، ومن المقرر أن تشمل الفعاليات الاحتفال بيوم السياحة العالمي، تحت رعاية محافظ البحر الأحمر ووزارة السياحة والآثار.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وكشف إيهاب شكري عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار يوضح وصول 33 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 7 آلاف سائح ضمن 135 رحلة طيران من المقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية، تزامنا مع فعاليات كرنفال مرسى علم الدولي بمشاركة 22 دولة أجنبية.

استقبال السياح بالورود

وأشار «شكري» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن فرق العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق.

كرنفال مرسى علم الدولي

وأضاف أن آلاف السائحين يشاركون في فعاليات كرنفال مرسى علم الدولي على أحد شواطئ المنتجعات السياحية الكبرى، بمشاركة فنانين من 22 دولة أجنبية، بهدف تنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم تحت رعاية وزارة السياحة والآثار.