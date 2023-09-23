خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين.. اعرف موعد التسليم رسمياً

حددت بوابة مصر الرقمية 2023، خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين، في إطار مجموعة الخدمات الإلكترونية التي توفرها للمواطنين تسهيلاً وتيسيراً عليهم، خاصة مَن تعرضوا لفقد البطاقة أو كسرها أو تلفها، وهو ما تقدمه «الوطن» في التقرير التالي في إطار دورها الخدمي.

خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين

تتضمن خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين، الدخول على بوابة مصر الرقمية من الرابط الإلكتروني المخصص لها، وتسجيل حساب الدخول المنشأ مسبقا على البوابة، والضغط على أيقونة التموين، ثم اختيار خدمة إصدار بدل تالف أو فاقد.

الخطوات تشمل أيضاً إتباع الخطوات الخاصة بتدوين عدة بيانات خاصة بصاحب البطاقة التموينية وتتمثل هذه البيانات في اسم صاحب البطاقة ورقم البطاقة التموينية وعدد الأفراد ومكتب التموين التابع له والمديرية والمحافظة.

موعد استلام بدل فاقد لبطاقة التموين

يتم بعد ذلك تحديد طريقة استلام البطاقة بعد إصدارها إما عن طريق الشحن إلى عنوان المواطن المتقدم بالطلب، أو من خلال مكتب التموين، وهنا جاءت توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى شركة الكروت الذكية المسئولة عن طباعة بطاقات التموين، فإن زمن استخراج بطاقة التموين بدل تالف يكون في حدود من أسبوعين إلى 3 أسابيع، ويصرف الخبز بعد 72 ساعة من استلام البطاقة، أما التموين فيتمّ صرفه في الشهر التالي لصدور البطاقة.

خدمات تموينية تقدمها بوابة مصر الرقمية

كما تقدم بوابة مصر الرقمية مجموعة من الخدمات التموينية الإلكترونية، منها تفعيل بطاقة تموين وإصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين وإصدار بطاقة تموين جديدة ونقل من محافظة إلى أخرى، وفصل نفسي، وضم أفراد أسرتي، والاستعلام عن صرف، فضلاً عن خدمات إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا.

كما تقدم خدمات إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط، وإضافة الزوجة غير المقيدة تموينياً، وإيقاف نفسي من على بطاقة تموينية، وإيقاف بطاقة تموينية، وإيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.