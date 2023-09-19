إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023.. المديريات تستقبل الأولى بالرعاية

تستقبل مديريات التموين على مستوى المحافظات، طلبات الفئات الأولى بالرعاية الراغبين في إضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين 2023، وفقًا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتقديم الطلبات يدويًا إلى المكاتب والمديريات.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023

وتعتبر الفئات المستحقة لتقديم طلب إضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين 2023، هي الفئات التي حددها القرار الوزاري رقم 51 للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وهي:

- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

- حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

- مستحقو معاش الضمان الاجتماعي.

- أبناء زوجات الشهداء.

- أبناء الأسر البديلة.

شروط إضافة المواليد

وتشمل شروط إضافة المواليد، ضرورة أن يكون عدد أفراد بطاقة التموين للأسرة أقل من 4 أفراد، إذ لا يتمّ قبول طلب الأسرة إذا كان عدد الأفراد على بطاقتها التموينية 4 أفراد أو أكثر، تنفيذًا للقرار الوزاري الخاص بالحد الأقصى لعدد أفراد البطاقة وهو 4 أفراد فقط.