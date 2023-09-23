أسوأ 10 زلازل ضربت المنطقة العربية خلال 100 عام.. بينها «زلزال 92»

يوجد العديد من البلدان العربية التي تتعرض لخطر الزلازل، وتشير بعض الدراسات إلى أنَّ أكثر من 30%من سكان الدول العربية يعيشون في مناطق زلزالية ذات مخاطر متوسطة أو عالية، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي».

وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن» أسواء 10 زلازل تعرضت لها المنطقة خلال الـ100 عام الماضية، وتأتي كالتالي:-

3 زلازل عنيفة تضرب الجزائر

زلزال الشلف 1954

ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مدينة الشلف يوم 9 سبتمبر من عام 1954، وأسفر في مقتل نحو 1500 شخص وإصابة 5 آلاف فرد، وتابعه 70 هزة أرضية تضرب البلاد على مدى اليومين التاليين، مما تسبب في انهيار نحو 90% من مباني المدينة.

زلزال الشلف 1980

ضرب زلزال مدمر مدينة الشلف الجزائرية يوم 10 أكتوبر 1980، وبلغت قوته 7.3 درجات على مقياس ريختر، وتسبب في تدمير 80% من مباني المدينة، كما أسفر الزلزال عن وفاة حوالي 2600 شخص وإصابة نحو 10 آلاف آخرين.

زلزال بومدراس 2003

وفي يوم 21 مايو لعام 2003، تعرضت مدينة الثنية الجزائرية لزلزال عنيف بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر. يعتبر هذا الزلزال الأقوى في البلاد منذ زلزال الشلف في عام 1980، ونتج عن الزلزال وفاة 2200 شخص وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، كما أدى أيضا إلى تشريد حوالي 180 ألف شخص، بالإضافة إلى التسبب في أضرار مادية فادحة.

زلازل عنيفة تضرب المغرب

زلزال أغادير 1960

في 29 فبراير عام 1960، تعرضت مدينة أغادير المغربية لزلزال مدمر بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 15 ألف شخص، أو ما يقدر بحوالي ثلث سكان المدينة في ذلك الوقت، فضلًا عن جرح وتشريد عشرات الآلاف من الأشخاص وإحداث خسائر مادية جسيمة.

زلزال الحسيمة 2004

وفي 24 فبراير عام 2004، تعرضت مدينة الحسيمة الساحلية لزلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، وأسفر الزلزال عن وفاة حوالي 630 شخصًا وإصابة نحو 900 آخرين، وتسبب في تشريد الآلاف من الأشخاص وانهيار آلاف المباني.

زلزال الحوز 2023

وخلال العام الجاري 2023، وبالتحديد يوم 8 من الشهر الحالي، ضرب زلزال المغرب وبلغ قوته 7 درجات على مقياس ريختر وأسفر في مقتل أكثر من 2000 قتيل و2000 جريح، مما يعد الأعنف منذ زلزال أغادير.

زلزال سوريا وتركيا المدمر

زلزال سوريا وتركيا 2023

في 6 فبراير للعام الحالي 2023، تعرضت المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا لزلزالين عنيفين بقوة 7.8 درجات و7.5 درجات على مقياس ريختر، تأثر نحو 15.73 مليون شخص في البلدين بتلك الزلازل، وفقًا لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبلغ عدد الضحايا نحو 58 ألف قتيل و10 آلاف جريح في البلدين.

زلزال اليمن

زلزال ذمار 1982

في 13 ديسمبر عام 1982، شهدت محافظة ذمار الواقعة جنوب العاصمة اليمنية صنعاء زلزالًا مدمرًا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، وبلغت غدد ضحايا الزلزال بحوالي 2500 قتيل و1500 جريح، كما تسبب الزلزال في تشريد نحو 400 ألف شخص آخرين.

زلزال مصر

زلزال القاهرة 1992

وفي 12 أكتوبر عام 1992، شعر سكان القاهرة بأسوأ زلزال شهدته البلاد خلال الأعوام المئة الماضية، كان مركز الزلزال بالقرب من قرية دهشور في محافظة الجيزة جنوب القاهرة، بالرغم من أن قوته ليس شديده ولم تتجاوز 5.9 درجة على مقياس ريختر، إلا أنَّه كان مدمرًا بشكل كبير نظرًا لوقوعه في مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة، وقد أسفر في مقتل 560 شخصًا وجرح وتشريد عشرات الآلاف الأشخاص فضلًا عن تدمير مئات المباني.

زلزال ليبيا

زلزال المرج عام 1963

وفي يوم 21 فبراير لعام 1963، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر مدينة المرج الواقعة في شمال شرق ليبيا وأسفر في مقتل 300 شخص وجرح مئات آخرين، كما أدي الزلزال إلى تشريد غالبية سكان المدينة.