عزيز مرقة عن طرح ألبوم vr عام 2017: كانت فكرة سابقة لأوانها

كشف الفنان عزيز مرقة عن كثير من التفاصيل الخاصة بأعماله الفنية التى قدمها السنوات الماضية، وذلك خلال ندوة أخاصة أقيمت له فى جريدة «الوطن»، ومنها تفاصيل ألبومه الغنائي الذي قدمه vr.

عزيز مرقة يكشف تفاصيل ألبوم vr

حيث قال الفنان عزيز مرقة: «عندما قررت خوض هذه التجربة كانت وجهة نظري حينها أن هناك الكثير من الجمهور لا يستطيعون حضور الحفلات الغنائية ولذلك فمن الممكن أن نقدم لهم ألبوما غنائيا يشعرون من خلاله عن طريق التكنولوجيا بأنهم يحضرون لايف مع الفنان من خلال نضارة وعدة خطوات وهذا الأمر كان في عام 2017 ولكني شعرت أن هذه الفكرة كانت سابقة لزمنها».

الفكرة لم تصل للجمهور

وتابع الفنان عزيز مرقة حديثه قائلا: «الألبوم حقق مبيعات ولكنه لم يحقق استماع لأنه على الرغم من شرحي لطريقة التشغيل إلا أنهم لم يتمكنوا من تشغيله فتعلمت أن الفكرة إن لم تتمكن من شرحها فى 20 ثانية فمن الأفضل أن تضعها على جنب».