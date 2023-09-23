أسعار البيض اليوم السبت 23-9-2023.. كرتونة الأحمر بـ127 جنيها

سجلت أسعار البيض اليوم السبت 23-9-2023 ثباتًا في الأسعار مقارنة بأسعار أمس، وفق أسعار بورصة البيض وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر كرتونة البيض اليوم

وبحسب بورصة البيض بلغت أسعار البيض اليوم السبت 23-9-2023 نحو 125 جنيهًا بالنسبة للبيض الأبيض بالنسبة للمستهلك، بينما بلغ سعر البيض البلدي 132 جنيهًا للمستهلك، وجاء سعر البيض الأحمر بـ127 جنيهًا للكرتونة.

وفي السياق ذاته تبذل أجهزة الدولة الرقابية جهودًا كبيرة في الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من بيع التجار بالأسعار المقررة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الخارجين على القانون.

ترصد «الوطن» ترصد أسعار البيض اليوم السبت 23-9-2023 في المزارع، وهي الأسعار التي تباع للمحال التجارية يضاف عليها هامش الربح للتجار قبل بيعها للمستهلك وهي كالتالي:

أسعار البيض في المزرعة

البيض الأبيض في بورصة البيض بالزراعي: 112 جنيها.

كرتونة البيض الأبيض في بورصة الجوهري: 109 جنيهات.

أسعار كرتونة البيض الأبيض في بورصة شوشة: 108 جنيهات.

بورصة الصحراوي: 109 جنيهات.

بورصة الفيوم 110 جنيهات.