أسعار البيض اليوم الأربعاء 20-9-2023.. الأحمر بـ127 جنيها

تعتبر أسعار البيض اليوم الأربعاء 20-9-2023، من المعلومات المهمة التي يبحث عنها المواطنون قبل الشراء من الأسواق، خاصة مع اقتراب موعد دخول المدارس.

أسعار البيض اليوم الأربعاء 20-9-2023

ويتميز البيض بمعدلات عالية من البروتين والعناصر الغذائية التي يحتاج لها جسم الإنسان، لذلك يسعى كثير من المواطنين لمعرفة سعره، ويتم تحديث أسعار البيض اليوم الأربعاء 20-9-2023، إذ تخضع عملية الأسعار بناء على البورصة التي تختلف بشكل يومي، لذلك يسعى كثير من المواطنين لمتابعة السعر قبل الشراء يوميا.

وتستعرض «الوطن» أسعار البيض اليوم الأربعاء 20-9-2023 في السطور التالية:

سجلت أسعار البيض الأبيض اليوم الأربعاء 20-9-2023، استقرارا؛ إذ بلغ سعر طبق البيض وفقا لبورصة الدواجن والبيض 121 جنيها.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

وبلغت أسعار البيض الأحمر اليوم في البورصات المحلية 123 جنيها للطبق، ليباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 127 و133 جنيها للطبق.

أسعار الأبيض الأبيض للمستهلك

وسجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم في البورصة 121 جنيها ليباع في المحلات بـ131 جنيها للطبق.

أسعار كرتونة البيض البلدي

وسجل سعر طبق البيض البلدي اليوم في البورصة 128 جنيها.

سعر كرتونة البيض للمستهلك

وتختلف الأسعار من بورصة الدواجن الرئيسية في المزارع والشركات المنتجة عن الأسواق المحلية للمستهلكين؛ إذ ترتفع في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 7 إلى 15 جنيها في الكرتونة.