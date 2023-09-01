«حماية الطفل» تنقذ طفلة 14 عاما قبل أيام من زفافها بسوهاج

أنقذت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام، بمحافظة سوهاج، طفلة ذات 14 عاما من قرى مركز دار السلام، قبل زواجها بأيام، حيث كان مقررا زواجها خلال الأيام القليلة المقبله.

وقال أبو السعود الديب مدير وحدة حماية الطفل بمحافظة سوهاج في حديثه لـ«الوطن»، إنه ورد بلاغ من خط نجدة الطفل يفيد بنية ولي أمر عقد قران طفلته ذات الـ14 عاما قبل بلوغها السن القانونية.

إيقاف زواج طفلة بسوهاج

أضاف أبو السعود، قامت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدار السلام باستدعاء ولى أمر الفتاة والعريس إلى مقر اللجنة الفرعية، وتم أخذ التعهدات والإقرارات اللازمة عليه بعدم إجراء الزفاف قبل بلوغ السن القانونية، وحملتهم المسئولية القانونية والجنائية حال مخالفة ذلك، وأنهم في حالة مخالفة ذلك بعد توقيعهم الإقرارات أو في أي وقت، سيتم عمل مذكرة ورفع الإقرارات الموقعة منهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

توعية بأضرار الزواج المبكر

قامت اللجنة بتوعية ولي الأمر بخطورة الزواج المبكر، وقبل وصول الفتاة للسن القانونية للزواج، وضرورة إعادة الفتاة إلى دراستها دون انقطاع.