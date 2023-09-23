محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذي لـ288 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادي الجديد بمركزي منفلوط وديروط، تمهيدا لتجهيزها بالأثاث وتشيغلها خلال الأسابيع المقبلة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة المهندس محمد عادل دياب، مدير عام تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بجهاز تعمير الوادي الجديد.

تشغيل المجمعات الخدمية

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – آخر مستجدات الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لمشروعات مجمعات خدمات المواطنين التي تم ويُجرى تنفيذها بقرى مركزى منفلوط وديروط، وعددها 14 مجمعا، وتم تشغيل 2 منها بمركزي ديروط ومنفلوط، وبحث سبل تسريع وتيرة العمل، وإنهاء كل الملاحظات لتسليم المشروعات وتشغيلها بعد استكمال تأثيثها وتوصيل المرافق لها ودخولها الخدمة .

وحدات صحية ومراكز تنمية أسرة

وأكد محافظ أسيوط، أنه يتابع بصفة مستمرة إجراءات تجهيز مجمعات خدمات المواطنين والمجمعات الزراعية، تمهيدا لتشغيلها ودخولها الخدمة، مشدداً على سرعة إنهاء واستكمال باقي المشروعات، والتي تشمل وحدات صحية ومراكز تنمية أسرة ووحدات اجتماعية وكباري ومجمعات زراعية.

مشروعات حياة كريمة في أسيوط

وأوضح المحافظ، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة، بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه.