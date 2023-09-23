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حزب الغد يدعم الرئيس السيسي ويبدأ جمع توكيلات الترشح

كتب:

يسرا البسيوني
04:43 م | السبت 23 سبتمبر 2023
المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد

المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد

أعلن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن الحزب سيبدأ في جمع توكيلات ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي من مختلف المحافظات.

لجنة مركزية للإشراف على جمع التوكيلات الشعبية

وأشار رئيس حزب الغد، في بيان له، إلى تشكيل لجنة مركزية من قيادات الحزب ومجلس القبائل المصرية والعربية للإشراف على جمع التوكيلات الشعبية للرئيس من جميع المحافظات مع تحديد المسؤولين فى كل محافظة من الحزب ومن مجلس القبائل.

ووجَّه رئيس الحزب جميع قيادات وأعضاء الحزب ومجلس القبائل المصرية والعربية للمشاركة هم وذووهم في هذا العمل الوطني المشرف، والانخراط في الأمر.

التنسيق مع وزير العدل لتفعيل التوكيلات إلكترونيا

وأضاف رئيس الغد أنه سيجري التنسيق مع وزير العدل لتفعيل التوكيلات إلكترونيا تسهيلا على المواطنين.

وكان حزب الغد قد أعلن مطلع الشهر الجاري أن الحزب قرر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو مرشح حزب الغد للانتخابات الرئاسية 24-30، وينتظر الحزب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات جدول المواعيد بعد غد الاثنين.

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بقلم يسرا البسيوني