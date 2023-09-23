تفاصيل القرض الشخصي للمصريين العاملين بالخارج من البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي المصري عن إتاحة قرض شخصي يمكن للمصريين العاملين بالخارج الحصول عليه وفقاً للشروط التي أعلنت من جانب البنك، والتي ترصدها «الوطن» في السطور التالية.

تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي

يتيح البنك الأهلي المصري للمصريين العاملين بالخارج الحصول على قرض شخصي يصل الحد الأدنى الخاص به إلى 50000 جنيه، والحد الأقصى 3000000 جنيه، بينما تصل المدة الخاصة بالقرض إلى 4 سنوات.

كما يقوم البنك بالتأمين على الحياة والعجز الكلي مجاناً، في ظل أن يمكن الحصول على القرض بدون مصاريف ادارية وبدون ضامن أيضاً وعمولة سداد معجل فيما تصل نسبة عوائد التأخير إلي 2% من المبلغ المستحق ولم يدفع.

وبالنسبة للشروط والمستندات الواجب توافرها يجب احضار خطاب من جهة العمل موضحا به الدخل الشهري بالعملة الأجنبية المصدق عليه من السفارة المصرية بالخارج و كشف حساب بنكي لأخر 6 شهور موضحا به الراتب كما يجب احضار صورة من جواز السفر الساري وبطاقة الرقم القومي السارية.

الشروط والمستندات الواجب توافرها

فيما لابد من استحضار صورة تصريح العمل وصورة من الإقامة السارية وبالنسبة لعمر المقترض يجب الا يقل عن 21 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً في نهاية التمويل كما يتم سداد الأقساط بالعملة الأجنبية، وفقاً لسعر الصرف عند خصم القسط.