تفاصيل القسط الشهري لشقق إسكان منخفضي الدخل.. يبدأ من 410 جنيهات

وضعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جدول استرشادي للتعرف علي الأقساط الشهرية لشقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل، ضمن مشروع «سكن لكل المصريين 3»، بحسب قيمة الدخل الشهري وسعر عائد التقسيط، وذلك بالنسبة للوحدات السكنية بسعر 194 ألف جنيه، والمكونة من 3 غرف وصالة.

وتقع وحدات الإسكان الاجتماعي المطروحة في مناطق: «أكتوبر الجديدة غرب المطار، جرزا القطوري بالعياط، دمنهور»، وهي جاهزة للتسليم خلال 18 شهرًا، ومناطق أخرى جاهزة للتسليم الفوري وهي: «الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، البحيرة، المنوفية، الإسماعيلية، أسيوط، بني سويف، الشرقية، سوهاج، أخميم الجديدة، الغربية، السويس، أسوان، الدقهلية، دمياط، قنا، المنيا، المنيا الجديدة، وشمال سيناء».

الأقساط الشهرية لوحدات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل

وبحسب كراسة شروط مشروع سكن لكل المصريين 3، فإن القسط الشهري للوحدات السكنية لمنخفضي الدخل، يختلف حسب الدخل الشهري وسعر العائد، بالنسبة للوحدة السكنية بسعر 194000 جنيه، بسعر شامل الصيانة 203700 جنيه.

أولا: تقسيط بسعر عائد 3% لمدة 20 عامًا، وتبلغ قيمة القسط الشهري 800 جنيه لصاحب الدخل الشهري من 2050 إلى 3000 جنيه، 930 جنيهًا لدخل 4000 جنيه، 1022 جنيهًا لدخل 5000 جنيه.

ثانيا: بالنسبة لنفس الوحدة بالتقسيط سعر عائد 2% لمدة 20 عامًا، يبلغ القسط الشهري 608 جنيهات للدخل الشهري من 1600 إلى 3000 جنيه، 707 جنيهات للدخل 4000 جنيه، 777 جنيهًا للدخل 5000 جنيه.

أسعار الأقساط لسعر العائد المتغير لمدة 7 سنوات

ثالثا: بالنسبة لنفس الوحدة، تقسيط بسعر عائد 3% لمدة 20 عامًا، قسط متغير 7% لمدة 7 سنوات، يبلغ القسط الشهري 553 جنيهًا للدخل الشهري من 1400 إلى 3000 جنيه، 643 جنيهًا للدخل 4000 جنيه، و707 للدخل الشهري 5000 جنيه.

رابعًا: بالنسبة لنفس الوحدة، تقسيط بسعر عائد 2% لمدة 20 عامًا، قسط متغير بنسبة 7% لمدة 7 سنوات، يبلغ القسط الشهري 410 للدخل الشهري من 1200 إلى 3000 جنيه، 479 للدخل الشهري 4000 جنيه، 523 للدخل الشهري 5000 جنيه.