شيرين عبدالوهاب تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أدمن صفحتها على «إكس»

تقدمت شيرين عبدالوهاب ببلاغ رسمي للنائب العام ضد محمد الشاعر، وذلك بعد أن حذف حسابها الرسمي على إكس «تويتر سابقا»، وحمل البلاغ رقم 54407 لسنة 2023.

تفاصيل بلاغ شيرين عبد الوهاب

وتضمن البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص للفنانة شيرين عبدالوهاب، أن موكلته تمتلك صفحة على إكس باسم sherine abd-wahab وداخل الصفحة أكونت خاص بالأرباح ويتم استخدام هذا الأكونت من خلال شخص واحد فقط هو الأدمن ولا يمكن تغييره إلا من خلاله.

وقام المشكو في حقه محمد أسامة محمود حسنين الشاعر وشهرته «محمد الشاعر» بوصفه الأدمن لصفحة تويتر المملوكة للفنانة شيرين عبدالوهاب بإنشاء أكونت بيزنس على الصفحة وتفعيله على رقم حسابه البنكي الخاص به، وذلك دون موافقة أو إذن كتابي من صاحبة الصفحة، ومن ثم فإن المشكو في حقه قد تحصل على جميع الأموال والأرباح العائدة من خلال المشاهدات لصفحة الشاكية.

استغلال أرباح الصفحة من جانب المشكو في حقه

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه أضر بالشاكية واستغل الصفحة لصالحه وحول الأرباح، وأن الفعل الذي اقترفه يعد مكوناً لجريمتي النصب وخيانة الأمانة.

وفي النهاية التمس محامي شيرين عبدالوهاب من النائب العام بالتفضل بالتحقيق في البلاغ تحقيقا قضائيا حفاظا على جميع حقوق الشاكية وحرصاً على أموالها وحتى لا تستخدم الوسائل الإلكترونية الحديثة للاستيلاء على الأموال.