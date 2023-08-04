أول رد من شيرين عبد الوهاب على أنباء تعرضها لأزمة صحية

ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على الشائعات التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، وزعمت تعرضها لأزمة صحية كبيرة.

شيرين عبد الوهاب تنفي الشائعات

وكتبت شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «بيان إعلامي.. تطمئن الفنانة شيرين عبد الوهاب محبيها على صحتها، وتؤكد أنها تستمتع بعطلتها الصيفية، محاطة بابنتيها وزوجها ولا يشغلها حاليا إلا الاهتمام بفنها وإعداد أغانٍ جديدة والتخطيط لحفلات غنائية».

وكانت آخر أعمال شيرين عبد الوهاب الغنائية، منذ 10 أشهر، بأغنية «المترو»، التي تعاونت فيها مع الشاعر أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى، التي حققت أكثر من مليون و800 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».