«التنظيم والإدارة» يفتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي في مسابقة الـ30 ألف معلم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، فتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان لخوض مسابقة شغل وظائف 30 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg.

وظائف 30 ألف معلم

وكان الجهاز، أعلن عن المسابقة في 9 فبراير 2023، وفتح باب التقديم إلكترونيا عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من 23 فبراير حتى 9 مارس 2023، ومن المقرر أن يجرى الجهاز الاختبار في الفترة من أول أغسطس إلى 21 أكتوبر بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

التقديم لوظائف 30 ألف معلم

وجدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تحذيره إلى المتقدمين، من الانسياق وراء أي شخص يدّعى قدرته على التأثير في العملية الامتحانية لصالح متقدم أو غيره، إذ إنّ الجهاز حصّن المنظومة ضد أي تدخل أو عبث بشري، وذلك في إطار الحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ولضمان اختيار الأكفأ لشغل الوظيفة العامة.