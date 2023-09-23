حالة الطقس أوائل أيام فصل الخريف.. الأرصاد توضح التفاصيل

مع بدء فصل الخريف اليوم السبت، وارتفاع درجة الحرارة اليوم، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري من فصل الخريف.

وأوضحت تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة من فصل الخريف، أنه ينتشر طقس حارعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،خلال ساعات النهار خلال الأيام المقبلة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة من فصل الخريف

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها عن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري من فصل الخريف، يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال أوائل أيام فصل الخريف

وعن الظواهر الجوية المتوقعة، خلال الأسبوع الجارى من فصل الخريف، أشارت الأرصاد الجوية إلى تكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح الباكرعلى بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية،على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 الصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 25 سبتمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 الصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 26 سبتمبر

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 الصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 27 سبتمبر

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 الصغرى 27 درجة مئوية.