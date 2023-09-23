لقاء سويدان تتعرض لحادث سير.. «سرحت والعربية طارت»

تعرضت الفنانة لقاء سويدان لحادث سير مروع، خلال الساعات القليلة الماضية، وفقا لما أعلنته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

لقاء سويدان تنجو من حادث مروع

وكتبت لقاء سويدان: «سرحت لثواني وأنا سايقة دخلت فى رصيف والعربية طارت من ناحية لناحية زي الأفلام لحظة فقط كاوتش اتقطع وجنط اتعوج الخضة اللي حسيتها قوية بجد قد اي الإنسان ولا حاجة لولا فضل الله وستره الحمد لله».

مسلسل حرب الجبالي

وكانت الفنانة لقاء سويدان، انتهت مؤخرا من تصوير فيلمها الجديد «حرب الجبالي»، الذي تشارك في بطولته بجانب عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، دنيا المصري، هايدي كابوه، منار عبد الحليم، أحمد عزمي، أحمد خالد صالح، نسرين أمين، هبة مجدي.