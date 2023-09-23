الصيف انتهى.. ماذا ينتظر المصريون في فصل الخريف؟

مع أول ساعات صباح هذا اليوم، بدأت نسمات فصل الخريف تهل علينا فلكيًا، إلا أن درجات الحرارة ما زالت مرتفعة، ولذا وصفت هيئة الأرصاد الجوية ذلك الارتفاع بأنه طفيف ومؤقت ولا يرقى إلى القول بأنه موجة حارة، مع بقاء الأجواء العامة لطيفة ليلًا وخلال الصباح الباكر، ولذا قد يتساءل البعض أهم ما ينتظرنا خلال فصل الخريف.

ماذا ينتظر المصريون في فصل الخريف؟

وبدورها بينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الخريف 2023 يتسم بالاعتدال في درجات الحرارة، لكن قد يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة في الدرجات العظمى للحرارة، على بعض المناطق الخاصة في النصف الأول، بالإضافة إلى كثرة حدوث ظاهرة الشبورة المائية التي تصل من كثافتها أحيانًا إلى حد الضباب، حتى في حالات استقرار الأحوال الجوية.

سمات فصل الخريف

وأوضحت الأرصاد، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن فصل الخريف هو أجمل فصول السنة من حيث الاعتدال في الأحوال الجوية، فتأتي درجات الحرارة ما بين حرارة الصيف المرتفعة وبرودة الشتاء، مبينة أنه يتسم بما يسمى «الاعتدال الخريفي»، والذي يحتوي على الخصائص الآتية:

- يتساوى الليل والنهار في معظم الكرة الأرضية ويبدأ الليل بالزيادة والنهار بالنقصان في النصف الشمالي للأرض، بينما يحدث العكس في النصف الجنوبي لها.

- يحدث الاعتدال الخريفي في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما يحدث الاعتدال الربيعي في النصف الجنوبي لها.

- تشرق الشمس من الشرق تمامًا وتغرب من جهة الغرب تمامًا، والذي يعتبر أفضل وقت لتحديد الاتجاهات الاربعة.

- تتساقط الأوراق من الأشجار في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما تورق في النصف الجنوبي لها.

- تبدأ البرودة وبشكل تدريجي في النصف الشمالي للأرض، بينما تبدأ الحرارة بالارتفاع في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

- تقع أشعة الشمس عمودية على خط الاستواء ثم تذهب في حركتها الظاهرية نحو الجنوب بعد الاعتدال.

- تغرب الشمس لاول مرة في القطب الشمالي، بعد إشراقها لمدة 6 أشهر، بينما تشرق لأول مرة في القطب الحنوبي بعد غيابها لمدة 6 اشهر.

- تبدأ الدوامة القطبية للرياح بالازدياد في النصف الشمالي بينما تضعف في النصف الجنوبي للكرة الارضية.