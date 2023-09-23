محافظ قنا: تخصيص 20 ألف متر لإنشاء مستشفى جديد بمدينة قوص

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن تخصيص مساحة 20 ألف متر بجوار مركز إسعاف مدينة قوص، لإنشاء مستشفى مركزي جديد بالمدينة، لتقديم الخدمات الطبية المميزة لأهالي المدينة والقرى التابعة لها ضمن المشروع القومي حياة كريمة.

مستشفى قوص الجديد

وأضاف الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه يتم تنفيذ المبنى وعمل التشطيبات اللازمة طبقا لاشتراطات التأمين الصحي الشامل، المزمع تطبيقه بالمحافظة خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن المستشفى الجديد، يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي مركز قوص.

مبادرة حياة كريمة

ومن جانبها قالت الدكتورة سمر عاطف مدير إدارة التخطيط ومنسق حياة كريمة بمديرية الصحة والسكان بقنا، أن المستشفى الجديد، يضم 200 سرير، بالإضافة إلى الوحدات الطبية الأخرى مثل المعامل والأشعة وقسم الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والصيدلية، مضيفةً أن مركز قوص سوف يشهد طفرة كبيرة على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لاسيما أنه يجري حاليا استلام وتشغيل العديد من الوحدات الصحية التي تم تنفيذها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.