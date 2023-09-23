أسعار الذهب اليوم تعاود الانخفاض.. اعرف الجنيه بكم لو بتفكر تشتري

يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة أسعار الذهب بشكل مستمر حيث تشهد تغيرات متسارعة ارتفاعا وانخفاضا في اليوم الواحد وفقا لحركة أسواق المجوهرات والبيع والشراء، ورغم أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعا طفيفا خلال الأيام الماضية، إذ وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2220 جنيها منذ 3 أيام بالتحديد، إلا أنها تعاود الانخفاض التدريجي مجددا.

أسعار الذهب اليوم

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم السبت 23-9-2023 في مصر خلال بداية التعاملات المسائية، إذ سجلت تراجعا بلغ 7 جنيهات عن السعر خلال الأيام الماضية، وفقا للأسعار اللحظية المعلنة من قبل الشعبة العامة للذهب والمجوهرات والتي جاءت على النحو التالي دون إضافة مصنعية أو دمغة وضريبة قيمة مضافة:

سعر جرام الذهب عيار 21

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2213 جنيها، وهو الأكثر تداولاً في الأسواق بين المواطنين.

سعر جرام الذهب عيار 24

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، والمستخدم في صناعة السبائك 2529 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1897 جنيهًا.

سجل جرام الذهب عيار 14

- وصل جرام الذهب عيار 14 نحو 1479.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

- بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 17704 جنيهات.

سعر الأوقية اليوم

- سجلت الأوقية 1928 دولاراً.