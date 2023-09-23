جهات تصرف منحا للعاملين فيها بمناسبة العام الدراسي الجديد.. تعرف عليها

تفصلنا أيام قليلة فقط عن موعد بداية العام الدراسي الجديد، في الأول من شهر أكتوبر المقبل، ومعها، تستعد المدارس الحكومية والخاصة لاستقبال الطلاب من مختلف المراحل التعليمية، وقبل العام الدراسي الجديد، تدعم الحكومة المصرية بعض الفئات، عن طريق منحها منحة خاصة بمناسبة العام الدراسي الجديد.

منحة للعاملين بهيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق

أولى الجهات التي أعلنت منحة للعاملين بها، هي هيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق، والتي أعلنت عن منحة تحفيزية للعاملين في الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة والعاملين بنظام الـ55 يومًا بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، بحسب ما أعلنه عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة، وذلك بعد موافقة وزير النقل.

«الأوقاف» تعلن صرف منحة العام الدراسي الجديد

كما قررت وزارة الأوقاف صرف مبلغ يصل إلى 800 جنيه لكل من أدى دوره بكفاءة في الأنشطة الصيفية، والمنحة تصرف للعاملين بالديوان العام ومديريات الأوقاف الإقليمية، وبحسب بيان وزارة الأوقاف، فالمنحة حرصًا منها على تحسين أحوال العاملين بها، وذلك تأكيدًا للجهود المصرية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، ودعمًا لجهود العاملين خلال فترة الأنشطة الصيفية الدعوية والتثقيفية والقوافل والأسابيع الدعوية.

وزارة التضامن تعلن صرف 600 جنيه

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف 600 جنيه دعمًا نقديًا، للرائدات الاجتماعيات تقديرًا لدورهن في خدمة المجتمع، بالإضافة إلى تحمل الوزارة قيمة المصروفات الدراسية والجامعية لأبنائهن في المراحل التعليمية المختلفة.

وجاء ذلك، خلال جلسة تدريبية للرائدات الاجتماعيات بمحافظة الإسكندرية وورشة عمل عن ريادة الأعمال للسيدات المُنتجات، شهدتها وزيرة التضامن الاجتماعي أمس الجمعة.

توجيهات رئيس الوزارة مع بداية العام الدراسي الجديد

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن العديد من التوجيهات بمناسبة اقتراب العام الدارسي الجديد بجميع المحافظات، تشمل الآتي:

- ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تقوم بها المديريات والإدارات التعليمية لضمان جاهزية المدارس قبل بدء الدراسة.

- على المحافظين الحرص على التواصل المباشر مع وزير التربية والتعليم لحل أي مشكلة طارئة في هذا الشأن.

- وأكد رئيس الوزراء أن معارض أهلًا مدارس تستهدف إحداث توازن في الأسواق، والعمل على توافر السلع المختلفة بالأسواق بصورة دائمة، وأيضًا ضرورة استمرار المعارض وتقديم منتجاتها بأسعار مناسبة.