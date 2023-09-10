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«راعي مصر» تطلق قوافل طبية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية ببني سويف

كتب:

أحمد الشرقاوي
09:04 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
التحالف الوطني

التحالف الوطني

أطلقت مؤسسة راعي مصر للتنمية، إحدى كيانات إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قوافل طبية تضم مختلف التخصصات للكشف والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان لأهالي قرية سنور بمركز بني سويف، وقرية قمبش الحمراء بمركز ببا، وذلك في إطار «أسبوع الخير» الذي أطلقه التحالف الوطني لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً بمحافظة بني سويف.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر إذ يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

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بقلم أحمد الشرقاوي