أحداث سارة ينتظرها المصريون مطلع أكتوبر.. إجازة ورواتب وزيادات

ينتظر المصريون خلال شهر أكتوبر المقبل، العديد من الأحداث السارة، أولها إجازة نصر أكتوبر المجيد، وزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.

زيادات الرواتب والمعاشات

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ستتم إحالة زيادة المرتبات وزيادة المعاشات لمجلس النواب فور انعقاده خلال شهر أكتوبر المقبل، على أساس أن يتم التطبيق في نفس الشهر، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

وتستعد هيئة التأمينات الاجتماعية لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 في مطلع الشهر المقبل بداية من يوم 1 أكتوبر 2023 وحتى 6 أكتوبر، وذلك بعد أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لـ 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه.

إجازات شهر أكتوبر 2023

وغير صرف الراتب والزيادات التي من المقرر منحها خلال شهر أكتوبر، فهناك إجازة رسمية واحدة من المنتظر قدومها خلال شهر أكتوبر المقبل، وهي إجازة الاحتفال بحرب أكتوبر المجيد، والذي يوافق يوم الجمعة 6 أكتوبر، ولكن من المنتظر تقديمه أو تأخيره يوم، ومن الإجازات الأخرى الأسبوعية في شهر أكتوبر:

- يوم السبت 7 أكتوبر عطلة رسمية.

- الجمعة 13 أكتوبر عطلة رسمية.

- السبت 14 أكتوبر عطلة رسمية.

- الجمعة 20 أكتوبر عطلة رسمية.

- السبت 21 أكتوبر عطلة رسمية.

- الجمعة 27 أكتوبر عطلة رسمية.

- السبت 28 أكتوبر عطلة رسمية.