عضو مجلس اتحاد الصناعات: قرار جماعي بدعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

أكد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، دعم الاتحاد للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أن هذا يأتي لرد الجميل على ما قدمه للصناعة المصرية.

قرار الاتحاد حاز على إجماع الحضور

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار الاتحاد جاء بإجماع الحضور، لاستكمال ما بدأه الرئيس السيسي خلال السنوات الـ 10 الماضية.

وأكد البهي، أن اتحاد الصناعات كان أول من التقى بالرئيس السيسي في فترته الرئاسية الأولى، وكان لديه إيمان واضح بالصناعة والمشروعات الصغيرة، التي يطلق عليها الصناعات المغذية.

ولفت عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أن المشروعات الصغيرة تعمل على زيادة القيمة المضافة في قطاع الصناعة.

باكورة ما قدمه الرئيس السيسي

وأوضح البهي، أن باكورة ما قدمه الرئيس السيسي لقطاع الصناعة، هو تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية، إضافة إلى إنشاء بنية تحتية وأساسية، وسبق كل هذا عودة الأمن والأمان.

وأكد عضو مجلس الصناعات، أن القطاع تأثر بعد 2011، وتعثرت كثير من المشروعات الصناعية بسبب صعوبة تحرك العمالة.